Турция получила газ из нового источника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг дал старт поставкам в страну черноморского газа. Церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе "Фильос" в провинции Зонгулдак, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

По словам турецкого лидера, жители Турции в течение года не будут платить за газ при его использовании на кухне и потреблении горячей воды. Кроме того, жители республики в течение месяца будут получать газ бесплатно при его использовании для отопления домов.

По данным турецких властей, черноморский газ в дома местных жителей начнет поступать в первую неделю мая.

Разведанные Турцией запасы газа в Черном море на данный момент составляют порядка 710 млрд кубометров, чего достаточно для удовлетворения ее внутреннего спроса на бытовом уровне в течение 35 лет, сообщил на церемонии глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.