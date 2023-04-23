Смертельное ДТП в Москве

Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По нашим данным, на 41-м километре шоссе столкнулись шесть автомобилей.

"Один человек погиб, двоих еще осматривают медики", - уточнил источник телеканала.

На место ЧП прилетел вертолет санитарной авиации. Другие подробности произошедшего устанавливаются.