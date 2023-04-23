https://news.day.az/world/1558118.html Смертельное ДТП в Москве - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Москве - ВИДЕО
Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По нашим данным, на 41-м километре шоссе столкнулись шесть автомобилей.
"Один человек погиб, двоих еще осматривают медики", - уточнил источник телеканала.
На место ЧП прилетел вертолет санитарной авиации. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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