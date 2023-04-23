https://news.day.az/world/1558156.html В Москве оцепили сквер - ВИДЕО
В Москве оцепили сквер - ВИДЕО
Подозрительный предмет, похожий на гранату, был обнаружен в сквере недалеко от жилого дома по улице Сталеваров (Москва).
Место обнаружения предмета оцепили правоохранители. Сейчас там работают саперы.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет кадры с места.
В столичном главке МВД уточнили, что граната оказалась страйкбольной и не представляет никакой угрозы.
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