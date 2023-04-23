В Москве оцепили сквер

Подозрительный предмет, похожий на гранату, был обнаружен в сквере недалеко от жилого дома по улице Сталеваров (Москва).

Место обнаружения предмета оцепили правоохранители. Сейчас там работают саперы.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет кадры с места.

В столичном главке МВД уточнили, что граната оказалась страйкбольной и не представляет никакой угрозы.