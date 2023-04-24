https://news.day.az/world/1558182.html Крупный пожар произошел в Калининграде - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Калининграде - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в двухэтажном доме в Калининграде. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба МЧС региона.
"В Калининграде сотрудники МЧС России по Калининградской области ликвидируют пожар на ул. Новинской", - сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что ранее дом расселили, людей в момент пожара там не было.
В ликвидации возгорания участвуют 15 спасателей и четыре единицы техники. Пламя удалось локализовать, оно не перекинулось на соседние здания.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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