Крупный пожар произошел в Калининграде

Крупный пожар произошел в двухэтажном доме в Калининграде. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба МЧС региона.

"В Калининграде сотрудники МЧС России по Калининградской области ликвидируют пожар на ул. Новинской", - сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что ранее дом расселили, людей в момент пожара там не было.

В ликвидации возгорания участвуют 15 спасателей и четыре единицы техники. Пламя удалось локализовать, оно не перекинулось на соседние здания.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.