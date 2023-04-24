Индия сообщила о задержках в оплате нефти из России по цене свыше $60 за баррель

Индийские компании иногда сталкиваются с задержками в оплате закупаемой у России нефти по цене выше установленного Западом потолка в $60 за баррель. Об этом заявил в понедельник журналистам министр нефти Индии Панкадж Джейн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный [западными странами] предельный ценовой уровень. В случае, если цена на российскую нефть выше предельной, то компании самостоятельно находят альтернативные варианты расчетов", - приводит газета The Economic Times слова министра.

Большая часть поставок нефти из России в Индию осуществляется по цене ниже уровня в $60, уточнил Джейн. Индия стремится покупать нефть со скидками также в других странах.

Ранее в апреле индийский министр финансов Нирмала Ситараман сообщила, что Нью-Дели изучит возможность закупки cырой нефти у России по цене, близкой к установленной G7 или выше этого потолка в $60 за баррель, что необходимо для отражения рисков для индийской экономики.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, не поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть и активно продолжает ее покупку. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала всего 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.