https://news.day.az/world/1558777.html В Новосибирске "Газель" попала в ДТП и взорвалась - ВИДЕО
В Новосибирске "Газель" попала в ДТП и взорвалась - ВИДЕО
В Новосибирске "Газель" взорвалась после того, как попала в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грузовик мгновенно охватил огонь. Затем пламя добралось до газового баллона в кузове, который в итоге сдетонировал.
После этого пожар перекинулся на автомобиль второго участника ДТП. В результате обе машины выгорели полностью.
Автомобилисты же успели отойти на безопасное расстояние, поэтому не пострадали.
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