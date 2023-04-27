В Новосибирске "Газель" попала в ДТП и взорвалась

В Новосибирске "Газель" взорвалась после того, как попала в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грузовик мгновенно охватил огонь. Затем пламя добралось до газового баллона в кузове, который в итоге сдетонировал.

После этого пожар перекинулся на автомобиль второго участника ДТП. В результате обе машины выгорели полностью.

Автомобилисты же успели отойти на безопасное расстояние, поэтому не пострадали.