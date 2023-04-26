Гигантские льдины выбросило на берег Байкала

Настоящее извержение, только ледяное, наблюдают сейчас на Байкале. Озеро просыпается после зимней спячки и выбрасывает на берег свой зимний покров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, зрелище одновременно завораживает и пугает. Огромные голубые кристаллы высотой в человеческий рост буквально выползают на песок, угрожая туристам, которые пытаются подобраться поближе и снять красивые кадры.