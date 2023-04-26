https://news.day.az/world/1558780.html Гигантские льдины выбросило на берег Байкала - ВИДЕО
Гигантские льдины выбросило на берег Байкала - ВИДЕО
Настоящее извержение, только ледяное, наблюдают сейчас на Байкале. Озеро просыпается после зимней спячки и выбрасывает на берег свой зимний покров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, зрелище одновременно завораживает и пугает. Огромные голубые кристаллы высотой в человеческий рост буквально выползают на песок, угрожая туристам, которые пытаются подобраться поближе и снять красивые кадры.
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