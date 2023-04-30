Мужчина с огнетушителем напал на сотрудников российского банка

Мужчина с огнетушителем в руках напал на сотрудниц банка в Нефтеюганске из-за того, что они не смогли ему помочь. Об этом сотрудники банка сообщили неофициальной группе города "Вконтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Работница отделения рассказала, что этот клиент неоднократно проявлял агрессию как в самом банке, так и в других организациях города, однако против него не применяются никакие меры.

А 29 апреля буйный посетитель пришел в отделение вместе со своим отцом, чтобы снять его пенсию. Однако пенсионер забыл пин-код от карты, а при себе у него не было ни паспорта, ни мобильного телефона, чтобы этот код восстановить, так что сотрудники никак не смогли ему помочь.

Из-за этого, со слов очевидцев, молодой мужчина пришел в ярость и принялся угрожать окружающим расправой. Затем он выбежал в коридор, схватил стоявший там огнетушитель и принялся замахиваться им на работающих в банке девушек.

По словам сотрудниц, мужчина не стал бить девушек лишь благодаря тому, что одна из них успела включить камеру на телефоне.

Автор видео в комментариях отмечает, что за день до этого буян набросился на работников с кулаками.

Также сотрудницы рассказали, что написали заявление в полицию, но там предупредили, что действия мужчины тянут максимум на статью "Мелкое хулиганство" и наказываются арестом на 15 суток.