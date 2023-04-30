Микроавтобус с пассажирами загорелся на ходу в России

Микроавтобус с 10 людьми загорелся прямо на ходу в Вологодской области. Информация об инциденте появилась в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Вещает Вологда". Видео публикуют в Сети очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что ЧП произошло днем 29 апреля у дома номер 67 на Кирилловском шоссе в Череповце. Автобус следовал по маршруту "Череповец - Ботово".

В публикации сказано, что еще до прибытия пожарных и спасателей из автобуса самостоятельно эвакуировались 10 человек: девять пассажиров и сам водитель. По предварительным данным, появившимся в Сети, никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел на въезде в город недалеко от поста ДПС и автозаправки.

Устанавливается причина возгорания.