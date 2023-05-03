Бизнес-центр в Москве эвакуировали

Бизнес-центр "Дукат Плейс 3" на улице Гашека в центре Москвы эвакуировали из-за подозрительного предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сейчас здание оцеплено, на месте работают экстренные службы. В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места.