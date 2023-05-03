https://news.day.az/world/1561264.html Бизнес-центр в Москве эвакуировали - ВИДЕО
Бизнес-центр в Москве эвакуировали - ВИДЕО
Бизнес-центр "Дукат Плейс 3" на улице Гашека в центре Москвы эвакуировали из-за подозрительного предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сейчас здание оцеплено, на месте работают экстренные службы. В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места.
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