https://news.day.az/world/1561336.html Автомобилист сбил велосипедиста в центре Москвы - ВИДЕО
Автомобилист сбил велосипедиста в центре Москвы - ВИДЕО
Автомобилист сбил велосипедиста в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале, поделившись кадрами с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел 3 мая на Садовой-Черногрязской улице в районе дома №13.
"Движение в районе аварии не затруднено", - уточнили в Дептрансе.
На месте происшествия работают городские службы. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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