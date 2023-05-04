Четыре семьи остались без дома из-за пожара под Тюменью

По данным МЧС, в ночь на 4 мая пожар перекинулся с поймы реки Тура на улицу Новая села Салаирка Тюменской области. Огонь охватил четыре частных дома, а общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, региональные власти пообещали помочь жителям села, которые остались без крыши над головой и имущества из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

При пожаре спасатели эвакуировали семь человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"Огонь уже потушен, угрозы для других домовладений сейчас нет. <...> Всем, кто пострадал, окажем поддержку, выплатим денежные средства на восстановление, если кому-то потребуется жилье в другом населенном пункте, также это сделаем", - сказал Моор.

Также губернатор отметил, что сейчас с каждой пострадавшей семьей работают индивидуально. В течение дня вопрос об оказании необходимой им помощи будет решен.