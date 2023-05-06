Внедорожник въехал в толпу людей на остановке в России

В приморском городе Артеме 5 мая внедорожник въехал в группу людей, ожидающую транспорт на автобусной остановке. Есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "По предварительной информации, в результате автопроисшествия две женщины получили травмы. Им оказывается медицинская помощь. По факту ДТП назначена проверка", - сообщили в региональном МВД.

Авария произошла напротив местного Дворца культуры угольщиков. Внедорожник пробил дорожное ограждение и остановился только через несколько метров на газоне.

Кадры с места аварии в соцсетях публикую очевидцы.