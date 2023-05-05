https://news.day.az/world/1561934.html Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
В подмосковном городе Красногорск загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщают очевидцы, публикуя кадры с места событий в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео - огромный столб дыма, поднимающийся от балкона одной из квартир и вырывающиеся оттуда языки пламени.
На месте работают экстренные службы.
Есть ли пострадавшие и другие подробности произошедшего устанавливаются.
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