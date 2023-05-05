Крупный пожар в Подмосковье

В подмосковном городе Красногорск загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщают очевидцы, публикуя кадры с места событий в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео - огромный столб дыма, поднимающийся от балкона одной из квартир и вырывающиеся оттуда языки пламени.

На месте работают экстренные службы.

Есть ли пострадавшие и другие подробности произошедшего устанавливаются.