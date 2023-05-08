Минобороны Грузии станет более совместимым со стандартами НАТО

Министерство обороны Грузии подписало с национальным бюро кодификации ФРГ меморандум о взаимопонимании. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Министерстве обороны Грузии приняли директора национального бюро кодификации ФРГ, полковника Манфреда Клафуса и его представителей. <...> В конце встречи стороны оформили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали начальник отделения кодификации Министерства обороны Грузии, полковник Давид Мамулаишвили и полковник Манфред Клафус, который в то же самое время является главой комитета кодификации НАТО", - говорится в сообщении.

Документ позволит Минобороны Грузии и его логистическим подразделениям стать более совместимыми со стандартами НАТО, добавили в оборонном ведомстве.

До подписания соглашения немецкие гости ознакомились с реформами, проводимыми в Минобороны Грузии. Главной темой визита является процесс формирования национального бюро кодификации Грузии по стандартам НАТО. Грузинская сторона поблагодарила коллег из ФРГ за оказанную практическую и финансовую помощь военным республики