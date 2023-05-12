Песков выразил позицию России об отношениях с Турцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который накануне обвинил Россию в заговорах. Песков заявил, что не знает, что стало причиной его заявления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант, он подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией из-за ее "суверенной взвешенной позиции".

"Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что она до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся, и эта позиция весьма импонирует нам", - сказал Дмитрий Песков на брифинге.