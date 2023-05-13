https://news.day.az/world/1563952.html Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске - ВИДЕО
Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске - ВИДЕО
Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах можно увидеть, как несущийся по дороге на большой скорости автомобиль буквально влетает в створ подземного перехода.
От удара перед машины расплющило.
В ГИБДД по городу сообщили, что в результате аварии пострадали 25-летний водитель Mercedes и его 23-летний и 20-летний пассажиры.
По факту происшествия организована проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.
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