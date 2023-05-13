Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах можно увидеть, как несущийся по дороге на большой скорости автомобиль буквально влетает в створ подземного перехода.

От удара перед машины расплющило.

В ГИБДД по городу сообщили, что в результате аварии пострадали 25-летний водитель Mercedes и его 23-летний и 20-летний пассажиры.

По факту происшествия организована проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.