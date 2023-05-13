Скончался известный российский журналист и телеведущий

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко, передает Day.Az.

"Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался", - сказал собеседник агентства.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде (Узбекистан). Заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Работал в Москве с 1973 года. В 1980-х годах находился на посту руководителя главной редакции программ для молодежи Гостелерадио, способствовал выходу в эфир телепередач "Взгляд", "12-й этаж", "Мир и молодежь" и других. С 1988 по 1990 год занимал должность главреда в отделе информации и заместителя председателя Гостелерадио СССР. Был главным редактором информационной программы "Время" и вел программу "Семь дней".

В 1990-х Сагалаев возглавлял четвертую программу Центрального телевидения, занимал должность председателя совета Союза журналистов СССР и был избран народным депутатом СССР. Он также занимал руководящие должности во Всесоюзной государственной телерадиокомпании, в телерадиокомпании "Останкино", Всероссийской государственной телерадиокомпании. Также в 1990-х был президентом Московской независимой вещательной корпорации (МНВК). Осенью 1992 года МНВК выиграла конкурс на право вещания на шестом метровом канале, и 1 января 1993 года в эфир вышел первый в России частный телеканал "ТВ-6", созданный при участии американского предпринимателя Теда Тернера. Сагалаев - инициатор создания Национальной ассоциации телерадиовещателей и ее президент с 1995 года.