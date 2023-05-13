Крупный пожар в центре Москвы

Пожар произошел на Тверской улице, 22 в центре Москвы на стройке недалеко от гостиницы "Интерконтиненталь". Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах, передает Day.Az .

"На Тверской улице недалеко от гостиницы "Интерконтиненталь" на стройке начался пожар. Загорелся утеплитель на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 16:12 по бакинскому времени открытое горение было ликвидировано. В 16:13 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.