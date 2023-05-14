В Красноярском крае из-за шалости подростка чуть не сгорел поселок

В Нижнеингашском районе Красноярского края по вине подростка едва не сгорел целый поселок, мальчик жег сухую траву на окраине села, сообщает "МВД Медиа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщение о возгорании в экстренные службы передали очевидцы, они сообщили, что в поселке Тинской на одной из улиц горит сухая трава. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 90 квадратных метров и подбирался к жилым домам, возгорание удалось ликвидировать.

Выяснилось, что причиной пожара стал поджог, 12-летний школьник решил проверить как горит сухая трава. Личность подростка установили, с мальчиком и его родителями проведена профилактическая беседа.