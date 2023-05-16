Грузия выразила свою позицию по вопросу восстановения ж/д сообщения с Россией

Власти не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на EADaily, по его словам, вопрос о железнодорожном сообщении между двумя странами не стоит на повестке дня.

"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным", - отметил Кобахидзе