https://news.day.az/world/1564686.html Грузия выразила свою позицию по вопросу восстановения ж/д сообщения с Россией
Грузия выразила свою позицию по вопросу восстановения ж/д сообщения с Россией
Власти не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Как передает Day.Az со ссылкой на EADaily, по его словам, вопрос о железнодорожном сообщении между двумя странами не стоит на повестке дня.
"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным", - отметил Кобахидзе
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