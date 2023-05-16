Неопознанные дроны стали появляться над польскими аэропортами

Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от пассажирских самолетов на аэродромах Польши, информирует радиостанция RMF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый инцидент произошел 13 мая в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Дрон пролетел в 30 метрах от самолета Польских авиалиний LOT.

Другой случай произошел 15 мая. БПЛА возле своего лайнера заметил экипаж самолета Wizz Air, летевший из голландского Эйндховена, во время посадки в аэропорту города Катовице.

В Польше занимаются поисками беспилотника и его оператора. Все самолеты безопасно приземлились.