Армения жалуется на Россию

Армения заказала и оплатила вооружение в России, но до сих пор его не получила. Об этом во вторник на брифинге заявил замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Работы продолжаются, вооружение в Армению не поступило, мы пытаемся продолжить эти работы, мне нечего добавить. Оплата была проведена, но вооружение не поступило", - отметил он.

Сафарян также отказался сообщить подробности сделки и попросил журналистов обратиться в Минобороны для более детального ответа.

Вопрос вооружения в одном из своих интервью поднял секретарь Совбеза республики Армен Григорян, заявив, что Армении не удается получить вооружение от РФ, за которое Ереван заплатил.