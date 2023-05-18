https://news.day.az/world/1565533.html Лидеры ЕАЭС посетят Москву
И добавила, что повестку заседания окончательно согласуют на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоится 22 мая.
Лидеры ЕАЭС посетят Москву
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в российской столице 25 мая, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает Day.Az.
"Традиционно проведение Евразийского экономического форума приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая с участием глав государств союза в очном формате в Москве", - сказала она.
И добавила, что повестку заседания окончательно согласуют на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоится 22 мая.
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