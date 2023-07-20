Турция ищет сотрудничество с Китаем для модернизации Байрактаров

Военно-промышленный комплекс Турции рассчитывает получить от Китая технологии для модернизации беспилотников и налаживания совместного производства.

Как утверждает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов, Анкара хочет модернизировать Bayraktar TB2 при помощи Пекина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам сотрудника пекинского военно-аналитического центра "Юань ван" Чжоу Чэньмин, "слабые места турецкого Bayraktar TB2 стали понятны" в ходе конфликта в Украине. "Анкара надеется, что Пекин передаст ей свои технологии беспилотников, чтобы обновить TB2 и сделать его возможности такими же, как у китайских дронов", - подчеркнул эксперт.

Газета указывает, что речь идет о китайских беспилотниках серии "Цайхун" (CH) и разведывательных аппаратах BT-001, характеристики которых сопоставимы с американскими MQ-9 Reaper.

Как отметил китайский военный обозревать Сун Чжунпин, также возможной сферой сотрудничества могут стать реактивные системы залпового огня, тактические ракеты и системы ПВО. "Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Поскольку Турция является членом НАТО, Китай может использовать особый статус Анкары для расширения на зарубежном рынке", - считает он. "Не думаю, что произведенные в Турции вооружения будут продаваться странам НАТО, они будут реализовываться только государствам, которые не являются членами альянса, или третьим странам. Подобно тому, как Турция продавала дроны Украине", - полагает Сун Чжунпин.

В то же время сотрудник Шанхайского университета политических наук и юриспруденции Ни Лэсюн скептически относится к вероятности того, что Китай передаст ключевые технологии Турции. Он также указал, что страны НАТО не будут покупать произведенные в Турции китайские вооружения, так как будут опасаться, что "в них будут бэкдоры Китая", которые Пекин якобы сможет использовать в своих целях.