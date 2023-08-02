Египет и Турция нацелились на многомиллиардное увеличение товарооборота

Египет и Турция договорились увеличить товарооборот между двумя странами до $15 миллиардов в течение пяти лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на министерство промышленности и торговли Египта.

Ранее посол Турции в Каире Салих Шен объявил, что министр торговли Египта Ахмед Самир 1 августа посетит Турцию с официальным визитом. Поездка станет первой со стороны главы Минторга за десять лет.

В рамках визита Самир уже встретился с турецким коллегой Омером Болатом.

"Во время визита министры договорились о дорожной карте для укрепления двусторонних экономических отношений путем увеличения объема двусторонней торговли с $10 миллиардов до 15 в течение пяти лет", - говорится в заявлении египетского министерства.

Самир и Болат договорились установить сотрудничество для предоставления необходимых возможностей инвесторам из обеих стран.

Кроме того, министры обсудили возможность использования национальных валют в двусторонней торговле в предстоящий период.

В начале июля Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов.

