Коррупционный скандал сотряс армянскую полицию

Бывшие высокопоставленные полицейские в Армении обвиняются в присвоении десятков миллионов драмов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

Согласно материалам дела, начальник Армавирского отдела управления госохраны полиции Х.А., занимая эту должность в 2013-2018 гг., заключил договора с 42 юрлицами и физлицами по охране различных объектов. За этот период занимавшие поочередно пост начальника главного управления госохраны полиции Р.М., В.М. и А.З. давали указание Х.А. передавать им часть средств, выплаченных полиции за охрану объектов.

Х.А. выполнил указания начальства и вместо того, чтобы средства перечислить на внебюджетный счет полиции, передавал упомянутым лицам. В общей сложности было присвоено около 50 млн драмов ($128,8 тыс. по нынешнему курсу).

По факту присвоения возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса. Предварительное следствие завершено.