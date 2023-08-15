https://news.day.az/world/1589595.html Генпрокуратура Армении готовится конфисковать имущество бывшего мэра Еревана
Захарян был мэром Еревана с 2003 по 2009 гг. В 2014-2016 гг. возглавлял Минэнерго.
Генпрокуратура Армении готовится конфисковать имущество бывшего мэра Еревана
Генпрокуратура Армении может изъять имущество бывшего мэра Еревана, экс-министра энергетики Армении Ерванда Захаряна как незаконное.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Захаряну, а также ряду связанных с ним лиц направлено уведомление явиться 15 августа в надзорное ведомство в рамках расследования относительно происхождения имущества.
Они приглашены с целью ознакомления с документами.
Захарян был мэром Еревана с 2003 по 2009 гг. В 2014-2016 гг. возглавлял Минэнерго.
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