Генпрокуратура Армении готовится конфисковать имущество бывшего мэра Еревана

Генпрокуратура Армении может изъять имущество бывшего мэра Еревана, экс-министра энергетики Армении Ерванда Захаряна как незаконное.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Захаряну, а также ряду связанных с ним лиц направлено уведомление явиться 15 августа в надзорное ведомство в рамках расследования относительно происхождения имущества.

Они приглашены с целью ознакомления с документами.

Захарян был мэром Еревана с 2003 по 2009 гг. В 2014-2016 гг. возглавлял Минэнерго.

