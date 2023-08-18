Еще одного армянина будут судить в России за подрывную деятельность

Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, задержанного по делу о деятельности нежелательной в РФ организации, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда, передает Day.Az.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября 2023 года", - сообщили агентству в суде в пятницу.

Как сообщалось, Мельконьянц был задержан по делу об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). В суде уточнили, что ему уже предъявлено обвинение.