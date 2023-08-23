Армяне признают

В Армении нет благоприятных условий для иностранных инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава Союза армян России.

По его словам, в ходе каждого посещения Армении с ним приезжают крупные бизнесмены из различных стран - Германии, Ирана, Швейцарии.

"В прошлый раз приезжал глава крупнейшей страховой компании в США. Уже второй раз приезжал, здесь хотели открыть дело. Но вы не представляете, как много проблем. В Армении нет благоприятных условий для инвестиций, я как бизнесмен говорю. Могу назвать 400 причин, но не буду", - сказал Абрамян.

Связей между властями и иностранным бизнесом, по его словам, нет. Что-то, конечно, делается, но этого недостаточно.

Абрамян обратил также внимание на заявления властей о том, что повысились зарплаты, пенсии. По его словам, если этого не хватает на то, чтобы люди не были голодными, эти цифры не важны.

