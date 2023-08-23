Представитель ОБСЕ встретился в Ереване с главой МИД Армении
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Личный представитель действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи Анджей Каспшик провел в Ереване встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, сообщает в среду Day.Az.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с Лачинской дорогой на азербайджано-армянской границе.