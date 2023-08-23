https://news.day.az/world/1591852.html Представитель ОБСЕ встретился в Ереване с главой МИД Армении
Представитель ОБСЕ встретился в Ереване с главой МИД Армении
Личный представитель действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи Анджей Каспшик провел в Ереване встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, сообщает в среду Day.Az.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с Лачинской дорогой на азербайджано-армянской границе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре