Удачная охота турецких спецслужб

Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного боевика террористической организации РКК Бекира Кына, планировавшего нападения на турецких военных и сотрудников сил безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в силах безопасности, террорист был ликвидирован в иракском городе Сулеймание, в 150 км от турецкой границы, в ходе совместной операции Национальной разведывательной службы и ВС Турции.

Кына вступил в ряды террористов РКК в 2019 году, принимал участие в террористической деятельности в Иране и Ираке.

Согласно разведданным, Кына проходил боевую подготовку в Сулеймание для совершения терактов против представителей сил безопасности и разведслужбы Турции. Террориста планировали перебросить на территорию Турции нелегальными путями.

Ранее мы писали о том, что Турецкие спецслужбы задержали опасных террористов.