Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24-25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.