В Армении обнаружен гашиш в посылке с чаем из США

В Армении задержан человек, занимающийся контрабандой наркотиков.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Армении.



Сообщается, что в посылке с чаем из США обнаружили партию наркотического вещества - 1170 гр. гашиша. Наркотики были найдены в четырех пакетах чая.

Отмечается, что в результате оперативно-следственных мероприятий в Ереване был задержан гражданин Армении А.Г. Во время обыска при нем было обнаружено наркотическое вещество, похожее на опиум, и белая порошковая масса с психотропным веществом.

По факту проводится расследование.