https://news.day.az/world/1593088.html В Армении обнаружен гашиш в посылке с чаем из США
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Армении.
В Армении обнаружен гашиш в посылке с чаем из США
В Армении задержан человек, занимающийся контрабандой наркотиков.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Армении.
Сообщается, что в посылке с чаем из США обнаружили партию наркотического вещества - 1170 гр. гашиша. Наркотики были найдены в четырех пакетах чая.
Отмечается, что в результате оперативно-следственных мероприятий в Ереване был задержан гражданин Армении А.Г. Во время обыска при нем было обнаружено наркотическое вещество, похожее на опиум, и белая порошковая масса с психотропным веществом.
По факту проводится расследование.
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