Голод и безнадега в армянской армии

Армянский офицер, служащий по контракту, рассказал о плачевном состоянии в армии, которая в буквальном смысле слова голодает.

Как сообщает в среду Day.Az, в интервью армянскому СМИ военнослужащий отмечает, что в армии острая проблема с питанием, и проверки, проводимые на основе жалоб по этому поводу результатов не дают.

"С едой везде проблема. Например, мы получаем чуть больше полкилограмма сосиски в неделю. И ее надо поделить на 11 человек. Как поделить? Полкило - это 5-6 сосисок, получается, каждому приходится по полсосиски в неделю. Или привозят консервы. Открываешь, внутри каша с перцем, без куска мяса. Или, открываем банку с мясом - такой запах и вкус, что невозможно съесть даже ложку. Получаем хлеб, который на второй день прокисает", - рассказал офицер.

На вопрос, почему они не жалуются, он ответил, что жалобы подаются, и их довольно много. Однако проверяющие приходят, фиксируют нарушения и уходят, а инспекторы не имеют права проверять питание.

Армении, которая активно поддерживает сказки сепаратистов о "гуманитарной катастрофе" и "голоде" в Карабахе, следовало бы задуматься о настоящем голоде в своей собственной армии.