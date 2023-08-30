Тоноян останется за решеткой

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, обвиняемый в закупке непригодных авиаракет и присвоении средств, останется под арестом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Высшего судебного совета Лилит Шабоян.

Ранее защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении бывшего главы оборонного ведомства страны.

"Антикоррупционный суд отклонил ходатайство защиты. Тоноян останется под арестом", - сказала Шабоян.

Напомним, экс-министр обороны обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 г. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн.

