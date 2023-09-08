Россия ограничила ввоз семян моркови из Армении

Россельхознадзор запретил ввоз семян моркови от одного из армянских дистрибьюторов - ООО "Лаватера".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте российского ведомства.

"Россельхознадзор с 11 сентября запрещает ввоз в Россию семенного материала моркови из армянского места отгрузки ООО "ЛАВАТЕРА" (г. Ереван). Меры приняты в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта - зебра чип (Candidatus Liberibacter solanacearum) - при проведении фитосанитарного контроля партии семян, поступивших в Россию", - говорится в сообщении.

Ограничения введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997) и Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений".

