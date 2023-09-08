Россия вручила ноту протеста послу Армении

Посол Армении вызван в МИД РФ, ему выражено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. Об этом сообщили в ведомстве 8 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отмечает министерство, руководство Армении в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута Межуднародного уголовного суда (МУС), поездка в Киев супруги премьер-министра страны с целью передачи гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США.

"В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление", - сказано в сообщении.

Послу Армении также вручена нота протеста из-за высказываний председателя Нацсобрания Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.