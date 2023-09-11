Песков о проходящих армяно-американских военных учениях

Американо-армянские учения требуют глубокого анализа.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Надо понять, какие цели преследует Армения, будем это делать в диалоге с ней", - подчеркнул пресс-секретарь Президента России.