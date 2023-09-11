https://news.day.az/world/1596826.html Песков о проходящих армяно-американских военных учениях
Песков о проходящих армяно-американских военных учениях
Американо-армянские учения требуют глубокого анализа.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Надо понять, какие цели преследует Армения, будем это делать в диалоге с ней", - подчеркнул пресс-секретарь Президента России.
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