Избиение солдата до смерти - обычное явление в нашей армии

"Доведение до самоубийства, избиение солдата до смерти - обычные явления в армянской армии".

Как передает Day.Az, об этом написал армянский блогер Роман Багдасарян на своей странице в Facebook в связи гибелью 12 сентября военнослужащего минобороны Армении.

"Это офицеры довели парня до самоубийства. Эти офицеры поднимают лживые посты об Армении и одновременно избивают до смерти армянских солдат. Ломанного гроша не стоит такой патриотизм, когда вы так себя ведёте на границе и в воинских частях.

А что мы хотим, когда в ФБ видим столько гнилых и мерзких людей. Их дети и избивают до смерти слабых парней в армии. Сколько зла в этих солдатах и офицерах. Наш враг - невежество, безграмотность и криминальные порядки", - написал армянский блогер.