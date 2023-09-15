Армянский офицер о плачевном положении в армии

Офицер пограничных войск Армении рассказал одной из армянских газет о плачевном положении в армии страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, сказанное им было опубликовано в армянской прессе.

По его словам, положение военнослужащих, проходящих службу по контракту, довольно плачевное.

"Если военнослужащий не выходит на боевое дежурство, он получает зарплату в размере 127 000 драмов (541 AZN). Военнослужащим, несущим боевое дежурство, за каждый день начисляется доплата в размере 4 000 драмов (17 AZN). В результате выплачивается максимум 200 000 драмов (853 AZN). Из-за нехватки личного состава смена боевого дежурства осуществляется с запозданием. Это касается позиций по всей границе. Основная причина - низкая зарплата", - сказал армянский военнослужащий.

Он добавил, что условия службы в пограничных войсках невыносимые, а также нельзя назвать хорошими отношения между добровольцами и контрактниками.