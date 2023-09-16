Мусор стал оружием политической борьбы в Ереване

Автор: Байрам Эльшадов

Ереванский мусорный кризис продолжает доставлять дискомфорт и проблемы местным жителям. Горожане удивляются, как получается, что за такое длительное время не было найдено решение проблеме?

И проблема вновь начинает актуализироваться. Особенно интересно то, что новые видео начали появляться в предверии выборов мэра Еревана. С помощью социальных проблем, таких как мусор, полязируется общественность в надежде перехватить голоса у конкурентов.

Мало того, что мусор становится обычным явлением на улицах города, есть и еще одна проблема, с которой так и не справились власти города - мусорная свалка города. Эта многострадальная свалка за лето горела несколько раз. И каждый раз пожарные службы оставляли попытки потушить пожар в силу сложности поставленной задачи.

К примеру, во время одного из таких пожаров на свалке, сгорело более 3000 кв. м. мусора.

Но возникает еще один вопрос. Если такая ситуация наблюдается в Ереване, который является столицей и лицом страны, то насколько остро стоит проблема с мусором в других городах и селах, которые играют второстепенную роль в жизни страны?

Тема мусора в Армении была поднята еще в феврале прошлого года. Тогда в сети был опубликован целый ряд фотографий, по которым было видно, что армяне совсем не следят за чистотой и относятся совершенно халатно к окружающей среде. В ответ мэр города приказал соответствующим компаниям привести столицу в надлежащий вид.

Тогда градоначальник утверждал, что контейнеры настолько грязные, что даже не хочется к ним прикасаться, пользоваться ими. Было поручено объявить конкурс, закупить все новое, а также увеличить количество уборщиц на улицах Еревана еще на 200.

Только более чем за полтора года ничего не изменилось и в Ереване мусорная проблема все еще остается нерешенной.