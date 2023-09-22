В Саудовской Аравии рассказали, к чему приведет использование ядерного оружия

Саудовской Аравии "по соображениям безопасности" придется обзавестись собственным ядерным оружием, если в будущем оно появится у Ирана. Такое заявление в интервью для американского телеканала Fox News сделал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, получение любым из государств оружия массового поражения вызовет у Эр-Рияда беспокойство. В то же время наследный принц подчеркнул, что международное сообщество не должно стать свидетелем "еще одной Хиросимы".

"Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром", - добавил Салман.

Также он отметил, что правительство Саудовской Аравии будет вынуждено принять ответные меры в случае получения Ираном ядерного оружия. В частности, это означает появление у королевства собственных боеголовок с целью поддержания "баланса сил", резюмировал собеседник телеканала.