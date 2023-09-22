Пакистан собирается покупать у России нефть только по цене ниже потолка

Власти Пакистана детально изучили результаты переработки пробной партии российской нефти марки Urals объемом 100 тыс. тонн и решили не платить за топливо цену выше потолка в размере $60 за баррель, который установили страны G7. Об этом пишет местное издание The News со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства энергетики страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам чиновника, Pakistan Refinery Limited производила из российской нефти 10% бензина, 60% топочного мазута и 10-15% дизельного топлива. Остальные 15% - из других продуктов. Компания была вынуждена экспортировать топочный мазут с потерей 25% от цены на нефть марки Brent, пишет The News.

Источник отметил, что Россия предварительно согласилась закупать мазут у Пакистана, чтобы снизить его издержки, но стороны пока не договорились о стоимости поставок.

Отдельно Исламабад обратился к Москве с просьбой продавать нефть более качественных сортов, таких как Sokol или Siberian Light Oil, которые стоят дороже. Но чиновники не уверены, что Россия готова на скидку в размере $35 за баррель.

Власти Пакистана предположили, что целесообразно заключить долгосрочное коммерческое соглашение с Россией на импорт сырой нефти. Но местные частные компании против.