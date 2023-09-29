Обсуждение поставок зерна из РФ при участии Турции и Катара в страны Африки продолжается

Продолжается обсуждение поставок российского зерна в страны Африки с участием Турции и Катара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно источнику, переговоры по этой теме продолжаются, и они проводятся через Министерство иностранных дел. Однако перед началом поставок необходимо устранить административные преграды.

Источник отметил, что Турция настроена решительно на осуществление таких поставок.

31 августа в Москве состоялись переговоры между главами МИД России и Турции, Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом. Они обсудили сделку по зерну и условия реализации инициативы поставок 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по льготной цене с финансовой поддержкой Катара. 4 сентября этот вопрос обсуждался президентами России и Турции, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Сочи.

Стороны подчеркнули, что этот проект не заменяет ранее действовавшую зерновую сделку, которая была приостановлена с 17 июля. Основная цель новой инициативы заключается в предотвращении критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила о готовности ее реализовать.