Подросток открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре тайской столицы в самый час-пик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в торговом центре Бангкока подросток открыл стрельбу. По меньшей мере один человек погиб. Ещё шестеро - пострадали.