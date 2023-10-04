https://news.day.az/world/1603481.html Подросток открыл стрельбу в торговом центре Бангкока - ВИДЕО
Подросток открыл стрельбу в торговом центре Бангкока - ВИДЕО
14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре тайской столицы в самый час-пик.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в торговом центре Бангкока подросток открыл стрельбу. По меньшей мере один человек погиб. Ещё шестеро - пострадали.
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