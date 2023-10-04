По всей Великобритании машинисты поездов вышли на забастовку

Машинисты поездов из более чем 10 крупных железнодорожных компаний, требующие повышения оклада на фоне высокой инфляции, вышли на забастовку по всей Великобритании. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

В стачке, организованной профсоюзом Aslef, в частности, принимают участие машинисты компаний Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C. Sky News подчеркнул, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов вследствие забастовки. Помимо регулярных поездов, в среду перестал ходить экспресс-поезд Gatwick Express, который связывает центр Лондона с аэропортом Гатвик. В свою очередь экспресс-поезд до аэропорта Хитроу курсирует с повышенными интервалами.

Весной члены Aslef отклонили предложение о повышении им зарплаты на 4%. Они настаивают на более существенном росте окладов в связи с высокой инфляцией в Соединенном Королевстве. Предполагалось, что в среду к забастовке машинистов поездов также присоединятся работники лондонского метрополитена, однако в последний момент Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз объявил об отмене стачки после достижения договоренности о сохранении рабочих мест.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 6,7% в августе этого года в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. В стачках принимали участие железнодорожники, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя школ, преподаватели университетов и представители ряда других профессий.