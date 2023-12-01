Бразилия выставила условие для вступления в ОПЕК+

Бразилия планирует присоединиться к группе стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) в январе, заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Александр Сильвейра. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он добавил, что Бразилия в таком случае все равно не примет участия в действиях организации по ограничению добычи нефти.

По данным агентства, во время поездки в Саудовскую Аравию президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил приглашение. Глава государства пока не дал официального ответа, уточнили у бразильского лидера.

У Reuters также нет точной информации о том, будет ли Бразилия участвовать в качестве наблюдателя ОПЕК+ или в качестве полноправного участника после вступления.

Альянс ОПЕК+ на встрече 30 ноября договорился о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки для всех членов организации.

По мнению экспертов, решение принято альянсом с целью сохранить контроль над нефтяным рынком.

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