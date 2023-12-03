ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации шести террористов YPG (сирийское крыло РПК), готовивших атаки на зону операции "Щит Евфрата", передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что Турция продолжает вести борьбу с террористами PПK/YPG, единственной целью которых является пролить кровь в регионе.

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