В США заявили о несостоятельности НАТО

НАТО является несостоятельным военно-политическим альянсом, поскольку организация не способна вести боевые действия против России более двух недель. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью You Tube-каналу US Tour of Duty, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"НАТО не имеет возможности напрямую вмешаться... Это полностью несостоятельная организация. НАТО не сможет вести крупные наземные операции более недели или двух", - заявил Риттер.

Он добавил, что потенциал российского военно-промышленного комплекса намного превышает мощности, которые имеются на Западе.

